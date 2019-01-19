Bakanlıktan önemli açıklama... 64 bin vatandaş başvuruda bulundu!

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyelinin 31 Mart seçimlerinde oy kullanabileceğini belirtti. Bakan Soylu 31 Mart seçimleri ile ilgili olarak da, "Seçim günü 547 bin kolluk personelimiz görev başında olacaktır." dedi.

"SEÇİM GÜNÜ İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Soylu ayrıca, "Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirilmiştir." diye konuştu.