Başkan Erdoğan AK Parti Samsun İlçe Belediye Başkan adaylarını açıklıyor!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını açıklıyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AYDINLIK GELECEĞİMİZİ HEP BERABER İNŞAA EDECEĞİZ

Buradan kurulduğu günden beri Samsun teşkilatımız bünyesinde görev yapan, tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. AK Parti kadroları bu seçimlerde Samsun'da daha çok çalışıp, daha çok insana ulaşacak ve bir kez daha partimizin bayrağını dalgalandıracaktır. Hem millet hem de AK Partililer olarak birlik içinde, düşmanı sevindirmeyek aydınlık geleceğimizi hep beraber inşaa edeceğiz. Kişisel hesaplarını, partisinin, ülkesinin üstünde tutan bilin ki davasının değil, enaniyetinin emrindedir. Biz yolumuza, şehrine ve ülkesine hizmet için yola çıkan dava erleriyle devam edeceğiz.

19 MAYIS'I DAHA FARKLI BİR HEYECAN VE ANLAMLA KUTLAYACAĞIZ

Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecan ve anlamla kutlayacağız, çünkü Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü. 19 Mayıs'tan başlayarak bir asırlık tüm kutlamaları gelecek nesillere bu vatanın hangi fedakarlıkla kurulduğunu gösterecek şekilde gerçekleştireceğiz. 2019'dan 2023'e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz, kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz.

KUDÜS DAVASINI CANIMIZ PAHASINA SAHİPLENİYORUZ

Kudüs davasını canımız pahasına sahipleniyoruz. Her alanda yapacağımız yatırımlarla şehrimizi misyonuna uygun konumuna çıkarmalıyız. Ben Millet Kıraathanesi diyorum, bu CHP zihniyeti kumarhane anlıyor. Niye? hani dervişin zikri-meselesi var ya bunlarınki ona benziyor. Biz Samsun'u ekonomide lokomotif bir şehir haline getireceğiz.

SAMSUN'A 28.5 KATRİLYONLUK YATIRIM YAPTIK

Samsun'a 28.5 katrilyonluk yatırım yaptık. Bu yıl içerisinde Çarşamba, Kavak ve Alaçam ilçelerinde toplam bin kişilik yüksek öğrenim yurtları açacağız. Yaptıklarımızı söylüyorum, yapacaklarımızı değil, 99 spor tesisi inşaa ettik. Samsun Şehir Hastanesi 900 yataklı olarak planlandı, şu an ihale aşamasında. Samsun'da 3 katrilyon lira tutarında sosyal yardım yaparak ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olduk. Samsun'a son 16 yılda 8 baraj inşaa ettik. Karadeniz'in en önemli problemlerinden olan taşkınlara tüm havzayı ele alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.

BAY KEMAL'İN DERDİ YALAN - İFTİRA

Bay Kemal şimdi diyor ki çiftçiler aç, ellerinden toprakları alındı. Yahu eline dizine dursun, Samsun'daki çiftçilerimize toplamda yaptığımız destek 2 katrilyon. Ama bundan haberi yok, çünkü bunun derdi, yalan iftira. CHP'nin içinde Bay Kemal'in tazminatlarını ödemek için bir tazminat komisyonu kurulmuş, bunlar için milletvekillerinden para topluyor, onun içinde rahat rahat yalan söyleyebiliyor.

Türkiye, Cumhuriyet tarihimiz boyunca ne zaman yükselişe geçse önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Bay Kemal Avrupa'ya gidiyor. Almanya'da YPG paçavrasıyla fotoğraf çektirenlerle yan yana poz veriyor. Avrupa başta olmak üzere ülkemizi dışarıdan yıpratmanaya çalışanların değirmenine su taşıyanlar milletimizin refahını mı yükseltmeye mi çalışıyorlardı? Asla.

"İnanıyorum ki Samsun 31 Mart'ta yeni bir destan yazacak"

Salona girişte toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan,

"İnanıyorum ki Samsun 31 Mart'ta yeni bir destan yazacak. Büyükşehirde yazacak, ilçelerde yazacak. 31 Mart akşamı bir demokrasi mutluluğunu birlikte yaşayacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyeceğiz ve yola böyle devam edeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecekler. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar. Çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Gücümüzü de bu birlik ve beraberliğimizden alıyoruz. Belediyecilik bir gönül işidir gönül. Bu seçimlerin sloganı Gönül Belediyeciliği. Bunu bizden iyi yapan var mı? Yok. Hizmeti bizden iyi yapan var mı? Yok. Bunu da Samsunlu kardeşim çok iyi biliyor. Salonda yapacağımız konuşmayla Türkiye'ye, dünyaya mesajlarımızı vereceğiz. Allah yar yardımcınız olsun diyorum, hepinizi sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

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