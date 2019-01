Erdoğan Fazıl Say konserinde

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Ankara ATO Congresium'daki "Truva Sonatı" konserini izledi. Biletleri yaklaşık 3 ay önce tükenen programa, ABD'li senatör Lindsey Graham da Erdoğan'ın davetlisi olarak katıldı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti. Sahneye çıktığında davetini kabul eden Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür eden Say, "Hayatımın istisnai gecelerinden birini yaşadığımı düşünüyorum" dedi. Say, konserin sonunda da "Umarım sanatımı beğenmişsinizdir. Coşkuyla alkışladığınız için teşekkürler. Sakin bir parça çalarak konseri bitirmek istiyorum. Kızımın doğumunda yaptığım 'Kumru' isimli parça. Ona sevgiler yollayarak çalıyorum" diye konuştu. Finalde tüm konuklar Say'ı ayakta alkışladı. Konserin ardından sahneye çıkan Erdoğan, Aşık Veysel'in "Kara toprak" plağını Say'a hediye etti. Erdoğan, "Sevgili Fazıl bizlere bu eserleri gerçekten farklı şekilde takdim etti. Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah ama bizim şimdi Ankara, İstanbul'u istememiz lazım. Ankara'yı Külliye'deki operada yapalım, İstanbul'da da Harbiye merkezde yapalım" dedi. Erdoğan, ardından Say ile kuliste sohbet etti. Say, imzalı bir albümünü Erdoğan'a sundu.