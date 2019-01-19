FETÖ’nün firari Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan Ankara'da yakalandı

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FETÖ'nün firari belediyeler İmamı Erkan Karaarslan Ankara İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nin ortak çalışması kapsamında Ankara'da gizlendiği eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Karaarslan'ın üzerinden kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Erkan Karaarslan, tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Karaarslan başta Aydın Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok CHP'li belediyeye danışmanlık hizmeti veriyordu. Ayrıca Karaarslan'ın akrabaları üzerine kurduğu şirketlere de birçok CHP'li belediyeden ihale aldığı biliniyordu. Karaarslan hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne başlattığı bir soruşturma ile alakalı 2 Ağustos 2016'da 31 şüpheli ile birlikte FETÖ kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. 11 Ağustos 2016 günü emniyete teslim olan Karaaslan, 18 Ağustos 2016'da tutuklanmış ve hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında iddianame düzenlenmişti. 29 Eylül 2017'deki duruşmada denetimli serbestlik kararıyla tahliye edilen Karaaslan hakkında yapılan itiraz üzerine aynı mahkeme tarafından 6 Ekim 2017 günü yakalama kararı çıkarılmıştı. Fakat Karaaslan o tarihten beri firariydi. Karaarslan, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklar ile ilgili birden fazla davada hapis istemiyle yargılanıyor.CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, FETÖ'cü Karaarslan'a ait şirketlere yüz binlerce liralık ihaleler verdiği ortaya çıkmiştı. Karaaslan'ın E-Yöntem firmasına 2016'da 1 milyon 809 bin liralık, 9 Mayıs 2016'da 346 bin 666 liralık ihale verdiği belirlenen İmamoğlu'nun Karaarslan ve ailesine ait şirketlere başka ihaleler de verdiği tespit edildi.