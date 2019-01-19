Hrant Dink vurulduğu yerde anılıyor

Anma programı nedeniyle Şişli Halaskargazi caddesi ve caddeye çıkan sokaklar saat 11.00 sıralarında polis tarafından kapatıldı.



Anmaya katılmak üzere gelenler ile polisin kapattığı bölgeden geçmek isteyenler üzerleri aranarak içeri alınıyor.



Dink'i anmasına gelenler, Agos gazetesinin önünde saat 12.00'den itibaren toplanmaya başladı. "Adalet İstiyoruz, Hrant 12" yazılı pankartın asıldığı gazete binasının girişine "Hrant'ın Arkadaşları" tarafından kırmızı karanfiller bırakıldı. Gazete binası önünde "Sarı Gelin" türküsü Türkçe ve Ermenice olarak çalınıyor.



FETÖ'CÜ KUMPASLA ÖLDÜRÜLEN HIRANT DİNK MAŞETLERLE LİNÇ EDİLMİŞTİ!



ATV'de yayınlanan 'Son Durak' programında Melih Altınok, silahlı bir saldırı sonucu ölen ve cinayetinin ardında FETÖ'cü hainlerin parmak izleri ortaya çıkan Gazeteci Hırant Dink'in nasıl gazete manşetleri ile linç edildiğini anlattı.

FETÖ'cü kumpasla öldürülen Hırant Dink maşetlerle linç edilmişti!