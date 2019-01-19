İstanbul’da DHKP-C üyesi terörist yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yeni bir çalışma başlattı. Örgüt içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve çok sayıda eylemin azmettiricisi olarak aranan DHKP-C'li E.D. adlı hücre üyesinin izini süren terör polisi, zanlıyı 16 Ocak'ta şafak vakti düzenlenen operasyonla yakaladı.Polis, yakalanan E.D.'nin, iki hafta önce Beyoğlu'nda örgüt üyesi B.D.E. tarafından otoparka düzenlenen bombalı saldırının azmettiricisi olup olmadığını araştırıyor.Yakalanan E.D. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından dün akşam mahkemeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.