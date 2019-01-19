Jandarma'dan dev operasyon!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahısların Fatih ilçesinde bir adreste faaliyet gösterdiği belirlendi.

Fatih bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, aynı apartmanda farklı dairelerde ikamet eden şüpheli şahısları takibe başladı. Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, 2 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde şüpheli şahısların piyasayı hem dolandırdığı hem de zehirledikleri tespit edildi.





MUTFAK DOLAPLARINA SAKLAMIŞLAR

Jandarmanın operasyon düzenlediği evlerden ilkinde, mutfak dolaplarının içerisindeki kolilere gizlenmiş vaziyette piyasaya sürülmeye hazır halde 9 bin 265 adet 100 TL'lik 926 bin 500 TL banknot ile 2 bin 492 adet 50 TL'lik 124 bin 600 TL banknot olmak üzere toplam 11 bin 757 adet 1 milyon 051 bin 100 TL banknot bulunurken, ikinci evde Narkotik dedektör köpeği "VADİ"nin de katıldığı aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, yüklü miktarda (Metamfetamin) ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 000 TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheli Y.T. emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Şüphelinin bağlantılı olduğu şahıslara yönelik çalışmalara aralıksız devam edildiği öğrenildi.