Koruyucu Türkiye Afrin’i birleştirdi

BUGÜN NELER OLDU

Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'nın birinci yıldönümünde bölge halkı, Türkiye'ye büyük minnet duyuyor. Türkiye, tarihi harekâtın ardından, kucaklayıcı bir modele öncülük ederek Afrin başta olmak üzere 7 ilçede yerel meclisler kurulmasını sağladı. Kürt, Türk ve Arap temsilciler Türkiye ile birlikte halkın sorunlarını çözmek için çalışmalara başlandı.Operasyonun birinci yıldönümünde SABAH'a konuşan Afrin Meclis Başkanı Muhammed Sait Süleyman "Afrin ve ilçelerde 7 meclis açıldı. Afrin'de 242 okul açtık. Mahkememiz açıldı. Yerel polis güçleri güvenliği sağlamak için göreve başladı. Bölgemiz teröristlerden kurtulduktan sonra yavaş yavaş normale dönmeye başladı. ÖSO'nun şehirlerin dışına çıkartılmasıyla bölge tamamen normalleşecek. Sanayi ve Ticaret Odası kurulması için çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede 22 milyon zeytin ağacı var. Zeytinyağı fabrikaları da tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın da açılmasıyla zeytinler farklı piyasalara ulaşacak" dedi.Şeyh Hadid Meclis Başkanı Ahmed Hasan da, "Şehy Hadid'de Türkiye birçok altyapı hizmeti yaptı, okullarımızı açtı. Artık hastanemiz var. Elektrik, içme suyu sorunlarımız düzeltiliyor. Yol yapım çalışmaları da sürüyor" diye konuştu.Bu arada Türkiye Diyanet Vakfı, bugüne dek 40 bine yakın aileye yardım ulaştırdı. Türk Kızılayı da 279 ayrı noktada, 2 milyon 634 bin 702 kişiye yardım yaptı. Öte yandan TSK, Afrin bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşine karşılık verdi.Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, konvoy halinde Gaziantep'ten geçti ve güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa istikametine ilerledi. TSK güçleri Suriye'de düzenlenecek olası bir terör operasyonu için hazır tutuluyor.