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'ndan yeni askerlik sistemi ile ilgili flaş açıklama!

'ndan yeni askerlik sistemi ile ilgili flaş açıklama! "Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp onayına sunacağız."

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 13:32
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi ile ilgili flaş açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın satırbaşları şöyle:

"2018'in başından bugüne kadar 74'ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi.

Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ediyor.

FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor."

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın bedelli askerlik için müracaat ettiğini, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi ile ilgili flaş açıklama!
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