TSK’daki kriptolar deşifre oldu: 18 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İstanbul Emniyet Terörle ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı.

33 GÖZALTI KARARI

İstanbul ve 19 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12'si asker, 21'i asker şahıslardan sorumlu, onlara talimat verme yetkisini haiz, yönetici konumundaki, örgütsel tabirle sözde "imam" olarak geçen sivil şahsa yönelik toplam 33 şüpheli ile ilgili gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerden 27'si yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 2'si asker, 3'ü sivil yönetici toplam 5 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunduklarından bahisle serbest bırakıldı.

18 TUTUKLAMA

İşlemleri tamamlanan 2'si yetersiz beyan veren sivil yönetici itirafçı olmak üzere toplam 22 şüpheli tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimlikleri'ne sevk edildi. Bu şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 ŞÜPHELİ FİRARİ

Şüphelilerden 4'ü (3 asker ve 1 sivil şahıs) mevcut delil/şahsi durumuna göre adli kontrol kaydıyla (sivil şahıs konutunu terketmeme tedbiri olmak üzere) serbest bırakılırken 5'i yönetici sivil şahıs, 1'i asker şahıs olmak üzere toplam 6 şüphelinin halen firari olduğu öğrenildi.







