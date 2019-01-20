ABD’li senatör’den itiraf: YPG, PKK’nın uzantısı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'li senatör Lindsey Graham Suriye'nin kuzeyinde Türkiye için güvenli bölge kurulacağını söyledi. Önceki gün Ankara'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüşen Graham dün sabah düzenlediği basın toplantısında temasları hakkında bilgi verdi. İşte Graham'ın düzenlediği basın toplantısında ve Türk medyasına verdiği röportajlarda yaptığı açıklamaların satırbaşları;PKK, ABD nazarında bir terör örgütü. YPG'nin siyasi kolu PKK ile bağlantılı. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. Obama YPG'yi silahlandırarak Türkiye için kabus yarattı, Trump, bu sorunu Türkiye'nin kucağına bırakmadan çözmenin bir yolunu bulmalı.General Dunford'un YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması, ağır silahların alınması konusunda Türk askerleriyle çalıştığı bir plan var. Münbiç yol haritası uygulanırsa, Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur. Trump'ın çekilme sürecini yavaşlatarak Münbiç yol haritasına odaklanmasını umuyorum. Münbiç Cenevre'ye gidişin ilk basamağı. Suriye'den plansız bir şekilde çekilme kaosa neden olur. Bunun Türkiye için felaket olacağını Başkan Trump'a söyledim. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım. ABD, Türkiye'yi PKK/YPG sorununun çözüldüğüne ikna edecek şekilde konuyla ilgilenmeli. Tampon bölgeyi doğru yapamamanın sonuçları 2016'dakinden çok daha feci olabilir. Türkiye'nin kabul edebileceği bir tampon bölge yaratılabilir. Bu tampon bölgeyle, Türkiye'yi Suriye'den kaynaklanan terör tehditlerine karşı korumayı amaçlıyoruz. Biz 2016'da yarattığımız sorunu 2019'da çözülmesini hedefliyoruz. Bunu öyle bir şekilde yapmalıyız ki bölgede müttefiklerimiz olmaya devam etsin.Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak. Münbiç konusu çözülmeden güvenli bölge gerçekleşemeyecek. Bizim ABD olarak yapmamız gereken, Münbiç yol haritasını hayata geçirmek. Bunlar da ortak devriye, YPG'nin Münbiç'ten uzaklaştırılması, sonrasında Fırat'ın doğusuna uzanan bir tampon bölge. Münbiç düşerse oradaki problem arka bahçemize gelir. Şayet Münbiç başarılı olursa bu düşmana karşı bir zafer olur.Ben ve birçok Amerikan Kongre üyesi Esad'ın bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyoruz. Amaç çatışmayı sonlandırmak, Cenevre'ye giderek, yeni bir anlaşma sağlamak, anayasanın yazımı ve sonrasında seçimleri gerçekleştirmek. İşte hedefimiz bu.ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, Veliaht Prens Selman-Kaşıkçı cinayeti bağını daha ciddi şekilde ele almadan ilerleyemez. Ben Selman'ın bu cinayetin emrini verdiğinden yüzde yüz eminim. Çünkü 2 kere 2 dört eder. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'da asla ve asla Selman'ın izni ve emri olmadan bir şey olmaz. Cinayeti işleyenler son derece Selman'a yakın kişiler. İki uçak dolusu kişinin Türkiye'ye uçması, bu adamı öldürüp parçalamasından Prens'in haberinin olmadığını düşünmek için kasten kör olmak lazım.Başkan Erdoğan ile Trump arasında özel bir ilişki var. Trump bunu takdir ettiğini defalarca bana söyledi. Başkan Erdoğan'la görüşmem verimli geçti.Fazıl Say konserinden çok etkilendim. Daveti için Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim.