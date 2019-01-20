AK Parti Çaybaşı Belediye Başkanı adayı Hüseyin Semiz oldu! Hüseyin Semiz kimdir?

Başkan Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde il il adayları açıklamaya devam ediyor. Bugün Ordu aday tanıtım toplantısında konuştu ve adayları açıkladı. AK Parti Çaybaşı Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Semiz kimdir? İşte yanıtı…

HÜSEYİN SEMİZ KİMDİR?

1981 yılında Çaybaşı'nda doğan Hüseyin Temiz ilk ve orta öğretimini Çaybaşında lise eğitimini ise Fatsa'da tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

2004 yılında AK Parti Gençlik Kollarında görev yapmaya başlayan Temiz, 2009 yılında Belediye Meclis üyesi oldu. 2011 yılında ise AK Parti Çaybaşı İlçe Başkanı oldu.