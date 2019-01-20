AK Parti Mesudiye Belediye Başkanı adayı İsa Gül oldu! İsa Gül kimdir?

Başkan Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde il il adayları açıklamaya devam ediyor. Bugün Ordu aday tanıtım toplantısında konuştu ve adayları açıkladı. AK Parti Mesudiye Belediye Başkanı Adayı İsa Gül kimdir? İşte yanıtı…

İSA GÜL KİMDİR?

13.10.1970 Mesudiye doğumlu.



Evli ve üç çocuk babasıdır.



İlk, orta ve lise öğrenimini Mesudiye'de tamamladı. 1997 yılında, Ankara Gaz i Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü'nü bitirdi.



2009 yerel seçimlerinde Mesudiye Belediye Başkanı seçilerek 04.04.2009 tarihinde görevine başladı.