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Mesudiye Belediye Başkanı adayı oldu! İsa Gül kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ’da aday tanıtım toplasında konuştu. Başkan Erdoğan ’nin Ordu adaylarını açıkladı. AK Parti Mesudiye Belediye Başkanı Adayı kimdir? İsa Gül nereli? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 20.1.2019 17:27
AK Parti Mesudiye Belediye Başkanı adayı İsa Gül oldu! İsa Gül kimdir?

Başkan Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde il il adayları açıklamaya devam ediyor. Bugün Ordu aday tanıtım toplantısında konuştu ve adayları açıkladı. AK Parti Mesudiye Belediye Başkanı Adayı İsa Gül kimdir? İşte yanıtı…

İSA GÜL KİMDİR?

13.10.1970 Mesudiye doğumlu.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

İlk, orta ve lise öğrenimini Mesudiye'de tamamladı. 1997 yılında, Ankara Gaz i Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü'nü bitirdi.

2009 yerel seçimlerinde Mesudiye Belediye Başkanı seçilerek 04.04.2009 tarihinde görevine başladı.

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AK Parti Mesudiye Belediye Başkanı adayı İsa Gül oldu! İsa Gül kimdir?
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