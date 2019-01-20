Başkan Erdoğan Ordu'da aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan, partisinin Ordu aday tanıtım toplantısında konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamasının satırbaşları şöyle:

2020'DE BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ

"Ordu'da bir başka coşku var. Bu coşkuyu heyecanı 31 Mart'a hep birlikte taşıyacağız. Ordu demek eski Türkçe'de şehir demektir. Hem de önemli şehir, öncü şehir demektir. Ordu bugün de bölgemizin ve ülkemizin iftihar kaynağı şehirlerden biri olarak yoluna devam etmektedir. Bu şehir maalesef asırlarca yangınların, depremlerim, toprak kaymalarının pençesinden kurtulamamıştır. Verdiği büyük mücadele sonunda her seferinde yeniden ayağa kalkan ordu bugünlere gelmiştir. Sel, afet oldu, çok önemli bir tarihi köprüyü aldı götürdü. Kısa bir sürede köprümüzü yaparak açılışını gerçekleştirdik. Ordu çevreyolunun Efilli Kavşağı ile Otogar Kavşağı arasındaki birinci kesimi Mart ayında hizmete açıyoruz, ikinci kesimi de 2020'de bitirmeyi planlıyoruz.

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"TÜM KARDEŞLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Ordumuz kadir tarihi, coşkulu denizi, kadim yaylarıyla çok büyük potansiyele sahip bir şehirdir. Bu şehre aşık olmamak mümkün mü? Ordu'daki kardeşlerimiz olmayınca biz bu dünyayı ne edelim? Siyasi hayatımız boyunca girdiğimiz her mücadelede Ordulu kardeşlerimizi yanımızda bulduk. Bu vesileyle 2001 yılından bu yana teşkilatımızda görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

"HEP BİRLİKTE YÜCELTECEĞİZ"

Eylül ayından beri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Engin Pekintaş ve diğer belediye başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyetler temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'yla kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte yücelteceğiz.

"BU TRENE BİR DAHA BİNEMEYECEKLER"

Bakınız, siyasetin bir hasbiliği vardır, bir de hesabiliği ardır. Hasbilik ideal olandır, hesabilik menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Onlarla yol yürüyemedik, onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Bakan oldular, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular ama trenden indirler. Bunlar bir daha bu trene binemeyecekler. 'Benim istediğim yok, istediğimi niye yapmıyorsunuz' bu tür şeyler yok. Davayı iktidara taşıyalım, nefsimizi değil. Nefsi ne kadar ayaklar altına alırsak hedefe o kadar çabuk ulaşırız.

ORDU'YA YATIRIMLAR

Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyütürken, Ordu'ya da 21 kat trilyon yatırım yaptık. TOKİ vasıtasıyla Ordu'ya 5 bin konut yaptık. Ulaşımda 50 kilometreden aldık, şimdi 152 kilometreye çıkardık. Son 16 yılda Ordu'ya toplamda 34 kilometre uzunluğunda 27 tünel inşa ettik. Hiçbir iktidar şu Karadeniz'in dağlarında, dağları delerek bunları yapabildi mi? Buralarda ne acılar çekildi... Türkiye ve Ordu'nun denize inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nı şehrimize kazandırdık. Yolcu sayısı 1 milyonu aştı. Taşkınlardan korumak için 67 tesis yaptık. Ordu'da fındık üretimi yapan üreticilerimizi destekliyoruz, 309 milyon lira destek verdik.