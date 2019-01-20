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: "Bunların hepsinin yersiz olduğunu kısa zamanda göreceğiz."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı , "herkes ileri geri aklına geldiği gibi konuşuyor; ama bunların hepsinin yersiz olduğunu kısa zamanda göreceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 20.1.2019 09:16
Binali Yıldırım: Bunların hepsinin yersiz olduğunu kısa zamanda göreceğiz.

Ataşaşehir'de açılışı yapılan E-SPOR Sahnesi'nin açılış törenine katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, EKOTÜRK muhabiri Ebru Cengiz'in, adayalık sürecine sürecine ilişkin soruları yanıtladı. İstifa tartışmalarına ilişkin; "belediye başkanlığı adaylığı kesinleşen bir allah'ın kulu bile yok" diyen Yıldırım henüz meclis başkanı sıfatını taşıdığını vurguladı.

"Bir şeyi karıştırıyoruz, henüz kimse aday falan değil. Belediye başkanlığı adaylığı kesinleşen bir allah'ın kulu bile yok. Sadece niyetlerini açıkladılar ve buna YSK, 19 Şubat'ta müracaatlar başladıktan sonra karar verecek. 3 mart'a kadar da müracaat eden isimler için itirazlar olacak. Bunun adayliği doğru değil gibi... Sonra görüşüp kararlaştırılacak... 3 Mart'ta da listeler yayımlanacak, asıl adaylar da orada netlik kazanacak. Dolayısıyla biz şu anda görevimizin başındayız. Ben buraya TBMM başkanı sıfatımla geldim. Adaylık YSK nezninde resmiyet kazandığı zaman başka bir kimliğimle beni göreceksiniz. Herkes ileri geri aklına geldiği gibi konuşuyor. Bunların hepsinin yersiz olduğunu kısa zamanda göreceğiz."

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Binali Yıldırım: "Bunların hepsinin yersiz olduğunu kısa zamanda göreceğiz."
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