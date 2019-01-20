Dokuz itirafçıdan 790 sayfalık itiraf

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Çökertılen Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak cezaevinden tahliye edilen itirafçıların ifadelerine SABAH ulaştı. 8'i cezaevinden tahliye edilen 9 itirafçı 790 sayfa ifade verdi. İtirafçı sayısı 34'e yükseldi. İddiaya göre; itirafçılar, örgüt içerisindeki kara para aklama, şiddet, tehdit, şantaj, iftira, eziyet, sahtecilik, dolandırıcılık, cinsel saldırı ile cinsel istismar ve ajanlık faaliyetleri ile ilgili yaşadıklarını anlattı. İtiraflarda örgüt üyelerinin Türkiye düşmanları ile görüşmeleri yer aldı. Oktar'ın sürekli Türkiye'ye hakaret eden İsrail milletvekili Yehuda Glick ile İstanbul'da yaptığı görüşmeler anlatıldı. Örgütün küçük FETÖ olduğu ve FETÖ üyeleri ile çok yakın oldukları belirtildi. Örgüte giren kişiler suça alıştırıldı. Örgütten ayrılmak isteyenler tehdit edildi. Hastaneye giden örgüt üyelerinin muayenelerinde dahi doktorlarla yalnız bırakılmadıkları öne sürüldü.