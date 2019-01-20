‘Genç Çiftçi’ projesiyle dolandırmak istediler: 17 tutuklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde uyguladığı 'Genç Çiftçi Hibe Desteği' projesi kapsamında, işi ihalesiz alan yüklenici şirketlerin; teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymayan hayvanlardan temin ettiği, kulak küpeleri ve pasaportları rüşvet karşılığında bazı veterinerlere ürettirerek talep sahiplerine, 'küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan' hayvanları vermeye çalıştıkları, böylelikle devleti ve projeden faydalanmak isteyen vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları yönündeki iddialar üzerine Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçmişti.

Projeyi suistimal ederek suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak- vermek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Ardahan'da başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

17 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 30 şüpheliden aralarında şirket sahipleri, çalışanları ve kamu görevlisi veteriner hekimlerin bulunduğu 17'si işlemleri ardından tutuklu yargılanmak üzere Ardahan cezaevine gönderildi.

11'i ise tutuksuz yargılanmak üzere mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Bilindiği gibi Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 2018 yılında tamamlanmak üzere 'Genç Çiftçi Projesini' uygulamaya soktu. Proje kapsamında 44 bin 50 büyükbaş ve 132 bin 431 küçükbaş hayvanın hibe yoluyla ihtiyaç sahibi çiftçilere dağıtımı planlandı.

Tarım Bakanlığı projenin yürütülmesi için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü görevlendirmiş ve proje amacı doğrultusunda iki kurum arasında projenin yürütülmesine ait detayları içeren protokol hayata geçirildi.

Fiziki takibi yapılan suç örgütünce Ardahan, Erzurum, Kars ve Yozgat illerinde yapılan operasyonlarda 2bin 940 adet hayvan kulak küpesi, 350 adet hayvan pasaportu ve 11 adet hayvan kulak küpesi pensesi ele geçirildi.

Projenin vatandaş gözünde yanlış algılanmasını sağlayan, projeyi suiistimal ederek haksız kazanç sağlayan ve devleti zarara uğratan suç örgütüne yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Ocak 2019 tarihinde Ankara, Erzurum, Kars, Van, Aydın ve Ardahan illerinde eş zamanlı operasyon icra edilmiş, 9 şirket çalışanı, 7 hayvan toplayıcısı, 12 veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri olmak üzere toplam 30 şahıs gözaltına alınmıştı.

Konuyla ilgili Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak/vermek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma yürütülmekte...