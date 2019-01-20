Mehmetçik ve ÖSO 58 günde tarih yazdı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır" sözleriyle harekatın başladığını tüm dünyaya duyurmuştu. Önce 7 bölgedeki terör hedeflerine yönelik 72 uçağın katıldığı hava harekatı düzenlendi. Afrin'i çevreleyen 4 yönden düzenlenen harekatın en önemli ayaklarından biri Burseya Dağı'nın ele geçirilmesi oldu. TSK ve ÖSO, 28 Ocak'ta hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde YPG/PKK'nın bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef aldığı dağı terörden arındırdı. 3 Mart 2018'de Racu, 4 Mart'ta Şeyh Hadid belde merkezinin kontrolü ele geçirdi. Azez tarafından başlatılan kara operasyonunda hızla ilçe merkezine doğru ilerledi. Erdoğan, 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı törenlerinde "Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla kontrol altına alınmıştır." diyerek zaferi duyurdu.