‘MİT personeliyim’ deyip casusluk yaptı

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda 35 yıl çalışan Metin Topuz'un kendini "MİT personeli" olarak tanıttığı ve ABD için casusluk faaliyetinde bulunduğu ortaya çıktı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası istenen Topuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve bakanların da bulunduğu 30 kişi müşteki olarak yer aldı. 17 Aralık kumpası yargılamasının devam ettiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talebiyle gönderilen iddianameye göre; Topuz'un Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi öncesi ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren sanıklarla yoğun irtibatı bulunuyor. İddianamede Topuz'in FETÖ adına siyasi ve askeri casusluk yaptığı ve örgütün yasadışı bilgilerini ABD'ye taşıdığı belirtildi. Ayrıca, 25 Aralık yargısal darbe girişimi yöneten FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın "Kayboldu" denilen tablet bilgisayarının da Topuz'un bilgisi dahilinde ABD'ye kaçırıldığı belirtildi. İddianamede, Topuz'un kendisini MİT elemanı olarak tanıttığı ve Sarıyer'deki ABD konsolosluk binasının yakınındaki bir esnafa, MİT kimliğini göstererek kendisini tanıttığı ifade ettiği kaydedildi.

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