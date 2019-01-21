- Afrin'de bir araya gelen ÖSO komutanlarından Fırat'ın doğusuna harekat mesajı

- ÖSO'nun üst düzey üç komutanı Afrin'de Fırat'ın doğusuna harekat mesajı verdi

- ÖSO komutanları operasyon öncesindeki ve sonrasındaki Afrin'i anlattı

- "Terör örgütü insanlara zulüm ediyordu"

- "Şimdi sıra Fırat'ın doğusuna geldi"



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Şinasi İnan - Abdülkadir Güneş

AFRİN (İHA) - PKK/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinde geçen bir yılın ardından kente gelen Özgür Suriye Ordusu'nun üç üst düzey komutanı, harekat öncesi ve sonrasını şehirde yaşananları anlattı. Afrin'de yaşayan halkın terör örgütünün döneminde büyük acılar çektiğini söyleyen komutanlar, sıranın artık Fırat'ın doğusuna geldiğini belirtti.



"Terör örgütü insanlara zulüm ediyordu"

PKK/PYD terör örgütünün insanlara zulüm ettiğini söyleyen Suriye Milli Ordusu yani Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 2. Kolordu Komutanı Mümtaz Mahmut, "Allah'a çok şükür bir sene önce Zeytin Dalı Harekatı bugün başladı. PKK'nın Suriye kolu olan PYD bu bölgeleri kontrol altına almıştı. Bu insanlara zulüm ediyordu. Suriyeli insanları arkasından, belinden vurdu. Çok zalim bir grup. Harekatın bir sene önce başlaması ile Suriye Milli Ordusu ile Türkiye güçleri beraber, sağ olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararla beraber bu bölgelere bir özgürleştirme harekatı başlatıldı. İki aya yakın, tam 58'inci gün Afrin merkezine Suriye Devrim Bayrağını çekmiş olduk" dedi.



"İnsanlar evlerine döndü"

Afrin'in terör örgütünden kurtarılmasının ardından halkın kendi evlerine döndüğünü söyleyen Mahmut, "Biliyorsunuz Afrin 360 köyden oluşuyor. PKK dağlarda çok güçlü bir müdafaa yapmıştı. Dış devletlerden silah desteği alarak müdafaa etti. Allah'a şükür büyük mücadele vererek bunların hepsini kırdık. Bütün bu hatlarını kırdık, hendeklerini, karargahlarını, yaptıkları bütün savunma sistemini yerle bir ettik. Birçoğu öldü, birçoğunu ise esir aldık. Bütün bölgeyi kendilerinden kurtarmış olduk. Binlerce insan buradaki evlerinden kaçmıştı. Zulümlerinden insanlara işkence etmelerinden gelen ve gidenden vergi almalarından, çocuklarını zorla asker yapmaya çalışmalarından, kızları, erkekleri perişan etmişlerdi herkesi. Allah'a şükür bunların hepsinden kurtulduk. Görüyorsunuz şehir tıklım tıklım hareketli. Bütün insanlar tekrardan evlerine döndü, dükkanlar açıldı. Şehir yeniden hayatına döndü" şeklinde konuştu



"Fırat'ın doğusuna harekat düzenlensin"

Fırat'ın doğusuna da bir harekat yapılmasını isteyen Mahmut, "Buralar şimdi kurtuldu. Maalesef Suriye topraklarında, yani Fırat'ın doğusunda da bulunuyorlar. İnşallah en kısa zamanda orada da yapılacak bir harekatla bütün Suriye topraklarından onları süreceğiz. Bütün Suriye halkını, Arapları, Kürtleri, Türkleri, Türkmenleri, hepsini ziyan ettiler bu katiller. İnşallah orada da yakında bir harekatla bunlardan tamamen kurtulacağız. Bizim için büyük bir zafer. Halkımız için büyük bir zafer. İnşallah bu zaferler de sürecek. Türkiye ordusu ile beraber kardeşçe bütün bölgeyi temizleyeceğiz. Buradan Türkiye ordusuna da halkına da başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkürlerimizi sunarız" dedi.



"Devrimin ana amacı zalimin elini mazlumun üzerinden kaldırmaktır"

Suriye'nin birliği için bütün gruplar olarak mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Özgür Suriye Ordusu 3. Kolordu Komutanı Ebu Ahmed Nur ise, "ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bir yıl önce kurtarılan Afrin'in içindeyiz. Suriye'nin her alanı kurtarılana kadar bu askeri harekatın devem etmesini diliyoruz. İşte bu başlatmış olduğumuz devrimin ana hedefi ve amacı, zalimlerin yani terör örgütleri ve onların organlarının elini mazlumların üstünden kaldırmaktır, zulmünü ortadan kaldırmaktır. Biz şu anda Suriye'nin tamamını terör örgütünden kurtarmayı hedefliyoruz. Suriye ordusunun, gruplarının ve tugaylarının arasında ciddi anlamda koordinasyon olduğunu görüyoruz. Suriye'nin özgürlüğü ve birliği için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.



"Kamu hizmetleri veriliyor"

Özgür Suriye Ordusu 1. Kolordu Komutanı Muataz Raslan da, "Biz şu anda terör örgütlerinden kurtarılan Afrin'deyiz. Biraz bu şehirde olan bitenlerden bahsedeceğim. Olumlu gelişmeler oldu. Hastaneler aktif hale getirildi ve şu anda vatandaşlarımız ücretsiz tedavi edilebiliyor. Eğitim konusunda öğrencilerimiz okula gidiyor ve eğitimlerini tahsil etmeye başladı. Savaş nedeniyle yıkılmış ve zarar görmüş olan okullar yeniden imar edildi ve kullanılır hale getirildi. Afrin'i PKK terör örgütünden ele geçirdikten sonra vatandaşlarımız artık özgürce hayatlarını yaşıyor ve artık herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmıyor. Biz Türk kardeşlerimizin desteği ile Suriye ordusu olarak Suriye'nin neresinde olursa olsun PKK terör örgütünden sıkıntı yaşayan halkımızı kurtarmak ve onlara yardım etmek adında elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Türkiye hükümet olarak, halk olarak bu şehri kurtarmamız için bize takdim ettiği yardımlardan ötürü şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

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