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Başkan Erdoğan 'ya gidiyor

, 23 Ocak Çarşamba günü Federasyonu'na günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, 'da Federasyonu Devlet Başkanı 'le bir araya gelecek. Ziyarette, Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 19:42 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 20:00
Başkan Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak Çarşamba günü Rusya Federasyonu'na çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'na çarşamba günü yapılacak günübirlik çalışma ziyaretinde Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek.

Erdoğan ve Putin’den yoğun diplomasi

GÜNDEMDE SURİYE DE VAR

Moskova'da, iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşmenin yapılmasının öngörüldüğü ziyaret çerçevesinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

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Başkan Erdoğan Rusya'ya gidiyor
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