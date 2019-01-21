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Devlet ikna etti, iki haftada 44 terörist teslim oldu

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019
Devlet ikna etti, iki haftada 44 terörist teslim oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de PKK/YPG terör örgütüne yönelik yapacağı operasyonun son hazırlıkları sürerken, istihbarat birimlerinin örgütte başlayan çözülmeyle birlikte Türkiye kökenli teröristleri ikna çabaları olumlu sonuçlar verdi. Ailelerinin de yardımıyla son 15 günde Suriye'de PKK/YPG içinde bulunan teröristlere ulaşan istihbarat birimleri, ikna edip sağladıkları teknik ve fiziki destekle örgütten kaçmalarını sağladı. Bu sürede 29'u kadın 44 terörist Türkiye sınırına gelerek Kilis-Ceylanpınar-Akçakale ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Devlet ikna etti, iki haftada 44 terörist teslim oldu
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