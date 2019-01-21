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Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

DAMLA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019
Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te seçim güvenliğiyle ilgili toplantıdaki konuşmasında Suriyeli misafirlerle ilgili manipülasyonlara dikkat çekti ve CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sözlerine değindi. Bakan Soylu, "Milleti tahrik eden, kamu sorumluluğundan uzak bir adamsın sen. Gerekli soruşturmayı başlattığımızı söylemek istiyorum" dedi. Soylu, 26 doğu ve güneydoğu ilinde 37 bin 710 adres değişikliğinin haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapıldığının tespit edildiğini söyledi.
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Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatıldı
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