Murat Aydın’ın Kanlıca ziyaretinde renkli görüntüler!

Beykoz Belediye Başkan Adayı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti'nin Beykoz Kanlıca'da bulunan seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Orada bulunan bir partili, Başkan Aydın'ın ricası üzerine Zeytinburnu Belediyesi Çözüm Merkezini aradı, ilginç anlar yaşandı. Görüşmeyi yapan partili ile çağrı merkezi temsilcisi arasında geçen diyaloglar salonda bulunanları güldürdü.

Telefonla Zeytinburnu Belediyesi Çözüm Merkezini arayan partili, kısa sürede çağrı merkezi çalışanına bağlandı. Görüşmeyi yapan partili, Zeytinburnu Belediyesini arayıp evinin önünde çöp bulunduğunu söyledi ve çöplerin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine çağrı merkezi çalışanı kendisinden açık adres istedi. O esnada araya giren Başkan Murat Aydın, partiliye Zeytinburnu'ndan değil Beykoz'dan aradığını söylemesini istedi. Aramanın Beykoz'dan yapıldığını öğrenen çağrı merkezi çalışanının "Beykoz karşı yakada, biz ise Zeytinburnu'ndayız, ne yazık ki size yardımcı olamayacağım" demesi üzerine partili, "Böylesi güzel bir hizmeti Beykoz'da da istiyoruz" dedi, bu kez Murat Aydın araya girdi ve kendisini çözüm merkezi çalışanına tanıttı. Telefonda Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan çözüm merkezi çalışanı da kendisini başkana tanıttı.

BAŞKAN AYDIN TELEFONLA BAĞLANDI, SİSTEMİ TEST ETTİ



Telefonla Zeytinburnu Belediyesi Çözüm Merkezine bağlanan Murat Aydın'ın, "Kolay gelsin, sistemi test ediyoruz şu an. Size ihbar geldiği zaman ne yapıyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine çözüm merkezi çalışanı, "Öncelikle vatandaşın bizden talebinin ne olduğunu soruyoruz. Adresten ziyade önce vatandaşın talebini öğreniyoruz. Çöple ilgili bir talep olduğu zaman ilgili müdürlüğümüz olan Temizlik İşleri Müdürlüğüne hemen iletip, gerekli iletişime geçiyoruz ve hemen müdahale edilmesini istiyoruz. Sonrasında ise işlemin tamamlanmasının ardından bize ilgili müdürlüğümüzden cevap geliyor, biz de cevabı vatandaşa iletiyoruz. Vatandaşa gerekli temizliğin yapılıp yapılmadığını da soruyoruz" dedi.

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, çözüm merkezine iletilip zamanında çözülemeyen sorunları bizzat takip ettiğini ve ilgilendiğini belirtti.