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Son işim bu olacak

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Son işim bu olacak
ALS Derneği "Yaşatmak için Adım At" kampanyasının 'Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni' düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için mecliste komisyon kurulacağını söyledi. Yıldırım, "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için Meclis'te komisyon oluşturacağım. Meclis Başkanlığı görevimdeki son işim belkide bu olacak" dedi.
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