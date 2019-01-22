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Aksaray merkezli 4 ilde / operasyonu

Aksaray merkezli 4 ilde, /'nin Türk Silahlı Kuvvetleri () ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 12:26
Aksaray merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün TSK ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, darbe girişiminden sonra kapatılan askeri okul ve polis okulu öğrencisi 11 kişi hakkında örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray, İstanbul, Bolu ve Konya'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına al��ndı. Adresinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Aksaray merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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