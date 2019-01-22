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Bakanlar Selçuk ve Gül sınıf boyadı

Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında hükümlülere ceza olarak okul boyatıldı. ve Adalet bakanları da sınıf boyadı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019
Bakanlar Selçuk ve Gül sınıf boyadı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında Ankara'da Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki sınıfların hükümlülerce boyanması programına katıldı. Yelek giyip şapka takarak boyanan bir sınıfı ziyaret eden iki bakan, rulo fırçalarla sınıfın bir kısmını boyadı. Gül, "Bugün 81 ilde bin 909 eğitim öğretim kurumunda yaklaşık 5 bin hükümlü boya badana ve elektrik tesisat işlerini yapmakta. Elbette devletimizin bütçesi, okullarımızın bütçesi bunu yapmaya yeter ama Milli Eğitim Bakanlığımızla bugün yaptığımız projeyle sosyal sorumluluk anlamında bir mesajı vermek, yarınlarımızın teminatı olan yavrularımıza, suçluların da topluma tutunması yönünde, cezanın asıl amacının toplumla birlikte ıslah olma, rehabilite olma mesajının da verilmesidir" dedi. Selçuk da "Yarıyıl tatilini fırsat bilip okullarımızdaki bazı ihtiyaçların karşılanması konusunda güzel bir iş birliği çalışması var. Denetimli serbestlik alanında yapılmış olan bu örnek uygulamaların yaygınlaşması büyük önem taşıyor" diye konuştu.
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Bakanlar Selçuk ve Gül sınıf boyadı
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