Gizlice Akıncı’ya girişleri sağlandı

BUGÜN NELER OLDU

Mütalaada15 Temmuz günü, Adil Öksüz (TSK İmamı), Kemal Batmaz (Hava Kuvvetleri İmamı), Nurettin Oruç (Jandarma İmamı), Hakan Çiçek (Deniz Kuvvetleri İmamı) ve Harun Biniş'in, eski Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı Hakan Evrim ve Harekat Komutanı Ahmet Özçetin'in bilgisi ve emirleri dahilinde darbe teşebbüsü başlamadan önce gizlice üsse girişlerinin sağlandığı belirtildi. FETÖ imamlarının, darbe yöneticisi diğer üst rütbeli komutanlarla birlikte darbe teşebbüsü eylemlerini organize etmek üzere teknik araç ve gereçlerle birlikte Karargah ve 143. Filo Öğretmenler Gazinosunda konuşlandıkları kaydedildi.