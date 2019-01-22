Gülen’le anlık irtibat kuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Mütalaada, sivil imamların darbe girişimi sırasında elebaşı Fetullah Gülen ile anlık irtibat kurdukları anlatılarak, "Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile darbe yöneticisi generallerle Akıncı Üssü'nde bulunan Hakan Çiçek'in kullandığı +18624000371 numaralı GSM hattı üzerinden saat 20:49:28'de cep telefonu rehberinde Eczacı Abdi olarak kaydettiği ABD'de Fetullah Gülen'in yanında bulunan örgüt yöneticisi Abdullah Bayram'a mesaj atarak Fetullah Gülen ile anlık olarak görüşme isteğini belirtmiştir. WhatsApp ve Viber uygulaması üzerinden darbe teşebbüsünün başlaması aşamasından sonra ABD Pensilvanya'da bulunan örgüt lideri Fetullah Gülen ve diğer örgüt yöneticileriyle anlık irtibat kurdukları ve görüşme yaptıkları değerlendirilmiştir" denildi.