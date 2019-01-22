Irak’ta anaokulu vasiyeti için ilk kazma martta

Türk
silahlı
Kuvvetleri'nin
(TSK) Afrin'e
düzenlediği Zeytin
Dalı Harekâtı'nın ilk şehidi
Astsubay Musa Özalkan'ın
'Telafer' vasiyeti yerine getiriliyor.
Irak'ta Bağdat Hükümeti'nden tam bir yıldır
yapımı için onay çıkmayan 'Telafer'de
bir anaokulu' yapılsın vasiyeti için artık engel
kalmadı. Başkan Erdoğan başta devletin zirvesinin
yakından takip ettiği ve Dışişleri
Bakanlığı'nın aylardır Bağdat Hükümeti ile
diplomatik girişimlerde bulunduğu vasiyete
izin şehit Özalkan'ın şahadetinin yıldönümünde
çıktı. KÜLTÜR MERKEZİ YAPILMIŞTI
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, proje için resmi başvuruyu yaptı. Telafer'de okulun yağılacağı arazinin kullanım ve projenin hayata geçirilmesi izni ile harekete geçildi. Irak'ta faaliyet yürüten bir Türk firma ile yapılacak olan ve 3 bin 500 metrekare üzerinde 5 sınıf, spor salonu, yemekhane, otopark, oyun alanları ve geniş bir bahçeden oluşan projesi çizilen anaokulu için ilk kazmanın Mart'ta vurulması bekleniyor. Şehidin bir diğer vasiyeti olan kültür merkezi Fırat Kalkanı bölgesindeki Çobanbey'de açılmıştı.