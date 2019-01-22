Irak’ta anaokulu vasiyeti için ilk kazma martta

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TürksilahlıKuvvetleri'nin(TSK) Afrin'edüzenlediği ZeytinDalı Harekâtı'nın ilk şehidiAstsubay Musa Özalkan'ın'Telafer' vasiyeti yerine getiriliyor.Irak'ta Bağdat Hükümeti'nden tam bir yıldıryapımı için onay çıkmayan 'Telafer'debir anaokulu' yapılsın vasiyeti için artık engelkalmadı. Başkan Erdoğan başta devletin zirvesininyakından takip ettiği ve DışişleriBakanlığı'nın aylardır Bağdat Hükümeti ilediplomatik girişimlerde bulunduğu vasiyeteizin şehit Özalkan'ın şahadetinin yıldönümündeçıktı.Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, proje için resmi başvuruyu yaptı. Telafer'de okulun yağılacağı arazinin kullanım ve projenin hayata geçirilmesi izni ile harekete geçildi. Irak'ta faaliyet yürüten bir Türk firma ile yapılacak olan ve 3 bin 500 metrekare üzerinde 5 sınıf, spor salonu, yemekhane, otopark, oyun alanları ve geniş bir bahçeden oluşan projesi çizilen anaokulu için ilk kazmanın Mart'ta vurulması bekleniyor. Şehidin bir diğer vasiyeti olan kültür merkezi Fırat Kalkanı bölgesindeki Çobanbey'de açılmıştı.