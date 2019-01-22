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’ta anaokulu vasiyeti için ilk kazma martta

TÜLAY CANBOLAT Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019
Irak’ta anaokulu vasiyeti için ilk kazma martta
Türk silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk şehidi Astsubay Musa Özalkan'ın 'Telafer' vasiyeti yerine getiriliyor. Irak'ta Bağdat Hükümeti'nden tam bir yıldır yapımı için onay çıkmayan 'Telafer'de bir anaokulu' yapılsın vasiyeti için artık engel kalmadı. Başkan Erdoğan başta devletin zirvesinin yakından takip ettiği ve Dışişleri Bakanlığı'nın aylardır Bağdat Hükümeti ile diplomatik girişimlerde bulunduğu vasiyete izin şehit Özalkan'ın şahadetinin yıldönümünde çıktı.

KÜLTÜR MERKEZİ YAPILMIŞTI
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, proje için resmi başvuruyu yaptı. Telafer'de okulun yağılacağı arazinin kullanım ve projenin hayata geçirilmesi izni ile harekete geçildi. Irak'ta faaliyet yürüten bir Türk firma ile yapılacak olan ve 3 bin 500 metrekare üzerinde 5 sınıf, spor salonu, yemekhane, otopark, oyun alanları ve geniş bir bahçeden oluşan projesi çizilen anaokulu için ilk kazmanın Mart'ta vurulması bekleniyor. Şehidin bir diğer vasiyeti olan kültür merkezi Fırat Kalkanı bölgesindeki Çobanbey'de açılmıştı.
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Irak’ta anaokulu vasiyeti için ilk kazma martta
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