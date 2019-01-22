İzmir merkezli 21 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

51 ASKERE GÖZALTI KARARI

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik olarak ardışık aramalardan tespit edilen Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında halen aktif görevde 4 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 8 Üsteğmen ve 19 Astsubay toplam 33 muvazzaf ile ihraç 1 Yüzbaşı, ihraç 3 Üsteğmen, ihraç 1 Teğmen, ihraç 9 Astsubay, 3 emekli Astsubay ve 1 askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere toplam 51 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

27 GÖZALTI

Bu sabah İzmir, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Osmaniye, Kayseri, Kütahya, Şırnak, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 27 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.