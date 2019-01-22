Karaarslan’ın saadet zinciri Kılıçdaroğlu’na uzanıyor

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FETÖ'nünfirari belediyeler imamı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Erkan Karaarslan'ın, CHP'li belediyelerden 1 milyar lirayı bulan ihaleleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ve özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan'ın referanslarıyla aldığı belirlendi. Karaarslan'ın Türkiye genelinde 104 CHP'li belediyeden aldığı ihaleler tek tek mercek altına alındı. CHP'li İzmir, Aydın, Çanakkale belediyelerinin yanı sıra İstanbul'da Sarıyer, Beylikdüzü, Adalar, Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece ve Silivri belediyelerine giden müfettişler personelin bilgisine başvurdu. İhalelerin büyük çoğunluğuna Karaarslan'ın şirketinin tek başına katıldığı tespit edildi. Karaarslan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Ömer Tuncay Ceylan ile yakın ilişkide olduğu iddia edildi. İddialar sadece bununla sınırlı değil. Ceylan'ın 6 Nisan 2016'da Sarıyer Belediyesi'nin bir etkinliğinde Erkan Karaarslan ile birlikte boy gösterdiği fotoğraflara yansıdı. Karaarslan ve Ceylan, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile aynı karede görülüyor.