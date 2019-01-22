Önce Ankara sonra ABD’de...

BUGÜN NELER OLDU

Mütalaada, darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında firari imam Adil Öksüz'ün, kullandığı 34 SIR 49 plakalı araç ile 27 Aralık 2015 ile 15 Haziran 2016 tarihlerinde 12 kez Ankara'ya gelerek darbe toplantıları düzenlediği belirtilerek, "Ankara'daki her önemli toplantıdan sonra da yurt dışına giderek değerlendirme toplantıları yaptığı anlaşıldı" denildi. Mütalaada, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç'un aynı anda ABD'de bulundukları ve elebaşı Gülen ile durum değerlendirmesi yaptıkları aktarıldı.