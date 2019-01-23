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'da operasyonu! 21 kişi hakkında gözaltı kararı

merkezli 9 ilde yapılanmasına yönelik aralarında sözde büyük bölge imamının da olduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 08:24
Adana'da FETÖ operasyonu! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana merkezli 9 ilde 1'i sözde büyük bölge imamı olmak üzere 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti harekete geçti. 9 ilde yapılan operasyonlarda örgütünün gizli haberleşme ağı olan "ByLock"u kullandığı tespit edilen ve örgüt mensuplarından elde edilen dijitallerde ismi bulunanlar tek tek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana'da FETÖ operasyonu! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
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