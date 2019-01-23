Ankesörden de Kemal Batmaz çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Akıncı davası kapsamında açıklanan mütalaada hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz'ın kullandığı telefon hattıyla TSK'daki FETÖ'cü albaylarla ankesörlü telefonlardan görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. FETÖ şüphelisi Ersin Doğruer ise ifadesinde Batmaz'ı Pensilvanya'da elebaşı Gülen'le görüşmek için sırada beklerken gördüğünü anlattı. Mütalaada Batmaz'ın firari sivil imam Adil Öksüz'le birlikte örgüt içinde görev yaptığı belirtildi. 475 sanığın yargılandığı davanın 726 sayfalık mütalaasındadikkat çeken ayrıntılar şöyle;FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz'ın kullandığı Sürat Bas. Yay. Rek. San. Tic. A.Ş. adına kayıtlı 0530600... nolu telefon hattının 2011- 2014 arasında çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere çok sayıda ankesörlü telefondan arandığı belirtildi. Batmaz'ın ankesörlü telefon ağında darbe girişimi sırasında Hava Harp Akademisi dekanı olan ve cuntacıların sözde atama listesinde İş Bankası Genel Müdürü olarak atanan Ahmet Gümüş, Belçika'a görevli Kıdemli Albay Erdoğan Benli, Konya 4. Ana Jet Üssü'nde Kıdemli Albay olan Hakan Dinç, Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda Kıdemli Albay olan Hüseyin Ergezen'le görüşmelerinin olduğu tespit edildi.Mütalaada Batmaz'ın bir dönem yöneticisi olduğu Gurmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler San. Tic. AŞ.'de firari Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün SGK kaydının tespit edildiği belirtilerek, "Dolayısıyla sanık Kemal Batmaz ile Adil Öksüz'ün birbirlerini tanıdıklarının ve örgüt içinde birlikte görev yaptıklarının anlaşıldığı" ifadesi kullanıldı.Mütalaada tutuklu sivil imamlardan Nurettin Oruç'la ilgili de önemli bir ayrıntıya yer verildi. FETÖ imamının eşi Münteha Sevim Oruç hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan soruşturma yürütüldüğü, Oruç'un soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde kendi adına kayıtlı olan 0554 347 .... no'lu hattın kullanıldığı telefondaki ByLock programını eşi Nurettin Oruç'un kullandığını itiraf ettiği bildirildi.