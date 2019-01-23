Ataşehir’e 260 bin metrekarelik millet bahçesi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti, yerel seçimlerde, rant ve yolsuzluklarla gündeme gelen CHP'li Ataşehir Belesiyesi'ne Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'i aday gösterdi. 34 yıl Ataşehir'de yaşamış olan Erdem, ilçeyi ayağa kaldıracak projelerini SABAH'a anlattı. Ataşehir'in 10 yılını kaybettiğini, iki mahalle haricinde yaşam standardının İstanbul ortalamasının altında olduğunu belirten Erdem, "10 yıl önce biz Sancaktepe'de toplumun hizmete açlığı vardı, aynı şekilde de Ataşehir'de bu açlık söz konusu. Maalesef yılların ihmali var" dedi. 1 Nisan'dan itibaren halkın beklentilerine cevap vereceklerini vurgulayan Erdem, projelerini şöyle sıraladı:Her şeyden önce, ilçe bütünlüğü içerisinde yeni, çevreci bir imar planı.Yeşil alan zaten yok. Kayışdağı ile Büyükbakkalköy'ü birbirine bağlayan bölümde bulunan Erenköy Gümrüğü'nü kaldırıp 260 bin metrekarelik bir millet bahçesi yapılacak.Kadıköy Hali gidecek. Yerine büyük bir meydan yapılacak.İlçenin bir stadı yok. Tesisleşmeyi düşünüyoruz.Kongre ve kültür merkezleri olmazsa olmazımız.Kayışdağı ormanları mesire alanı olacak bir de, sosyal tesis yapacağız.Ataşehir'i, finans merkezi kimliği ile daha da parlatacağız.Bilgi evleri, gençlik merkezleri, mesleki eğitim kursları açılacak.Sağlık ocağı eksikliği var. Onlar da giderilecek.