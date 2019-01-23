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’da 26 kişi ’den istifa etti

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Aydın’da 26 kişi CHP’den istifa etti
Aydın'ın Söke ilçesinde, CHP eski İlçe Başkanı Suat Durukan'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi, partiden istifa etti. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve iki meclis üyesinin istifasının ardından gelen istifalarla ilgili konuşan Durukan, "Aydın ve ilçelerindeki belediye başkan adayı belirlemelerinde liyakat, vefa, başarı, ön seçim, yerele uygun aday kriterleri dikkate alınmadan adaylar tespit edilmiştir" dedi. Parti içinde demokrasi, şeffaflık ve adaletin kalmadığını belirten Durukan, "Bu seçimde oy vermeyeceğimiz CHP'den istifa ediyoruz" diye konuştu.
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Aydın’da 26 kişi CHP’den istifa etti
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