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Başkan Erdoğan 'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı.

Giriş Tarihi: 23.1.2019 22:34 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 22:36
Başkan Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 22.00'de başkent Moskova'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova Vnukovo Havalimanı'ndan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdashev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışi��leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moskova'dan ayrıldı.

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Başkan Erdoğan Rusya'dan ayrıldı
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