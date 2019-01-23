CHP’li Edirne Belediyesi’nde ‘zimmet’ soruşturması

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay 'zimmet' suçlamasıyla başlatılan ve 'su faturaları tahsilatında usulsüzlük yapıldığı' iddiasıyla genişletilen soruşturma kapsamında Edirne Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'ndeki bilgisayarlarda inceleme yaptı. EBilgisayarların imaj kayıtları alınarak, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Bazı personelin evlerinde de arama yapıldığı belirtildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor. Soruşturma Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan N.B.'nin 100 bin TL tutarındaki depozito ücretini zimmetine geçirdiği iddiası üzerine başlatılmıştı.