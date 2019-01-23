CHP’liden skandal sözler: Sağ seçmene ‘cahil’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkan Yardımcısı Sadık Eral, skandal sözlerle sağ seçmene hakaret etti. Eral yaptığı açıklamada "Sağ kesime oy verenler cahillik çemberi içinde" dedi. Eral'ın sözlerine tepki yağdı. AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı "Hiçbir seçmenin küçük görülmesi kabul edilemez. Bu talihsiz açıklama tüm halkımızı üzmüştür. Özür borcu vardır" ifadesini kullandı. Tepkiler üzerine basın toplantısı düzenleyen Eral, "Düşünce hürriyetimi kullandım, yanlış anlaşıldım. Özür anlamında halkımıza söylüyorum, bağışlayın cahillik bizde" diye konuştu.