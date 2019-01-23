Cumhurbaşkanlığı personeli kan bağışladı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı çalışanları, Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına destek verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan çalışanlar, kan ve kök hücre bağışında bulundu. Kızılay Batı Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Huriye Aksoy, her üç ayda bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek kan ve kök hücre bağışlarını aldıklarını söyledi. Kan bağışına ihtiyacı olan ve ilik nakli bekleyen birçok hasta bulunduğuna dikkati çeken Aksoy, "Bu hastalara umut olsun diye burada da çok yoğun ilgiyle bağışlarımızı kabul ediyoruz." dedi. Aksoy, yoğun istek üzerine Külliye'deki kampanyayı bir gün daha uzattıklarını ve bağışlara yarın da devam edeceklerini bildirerek, vatandaşlara şu çağrıda bulundu: "Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Nasıl pikniğe, sinemaya gidiyoruz, bir de kan bağışı etkinliğimiz olsun."