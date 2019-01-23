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şüphelileri saklandıkları evde yakalandı

'de, yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 12:43
FETÖ şüphelileri saklandıkları evde yakalandı

Alınan bilgiye göre, Eskişehir ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde muvazzaf bir astsubay ile iki kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince kent merkezinde saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan muvazzaf astsubay, emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmanın sürdüğü Çanakkale'ye götürüleceği bildirildi.
Öte yandan diğer iki şüphelinin ise, terör örgütünün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

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FETÖ şüphelileri saklandıkları evde yakalandı
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