FETÖ’cü eski polise 126 yıl hapis cezası

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazmak üzereyken kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasına dün devam edildi. Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davadan dosyası ayrılan tutuklu sanık eski istihbarat polis memuru İbrahim Güneş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Savcı mütalaasında, sanığın "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Güneş'i "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 126 yıl 9 ay 19 gün hapis cezasına çarptırdı.