Kadına şiddetle mücadele imzası

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KadınınGüçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol dün törenle imzalandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katıldığı törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şöyle konuştu: "Kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak ve zihniyet dönüşümü sağlamak için TSK'da da erbaş, erlere ve tüm personelimize yönelik farkındalık eğitimleri verilmektedir. TSK tarafından bu kapsamda, 2014-2016 yıllarında toplam 637 bin 818 erbaş ve erler başta olmak üzere personelimize farkındalık eğitimi verilmiştir."