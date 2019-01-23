MHP’nin seçim sloganı: Cumhur için istikrar

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MHP'nin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin kampanya stratejisi ve kampanya konseptinde, 'Beka için milli karar, Cumhur için istikrar' temel slogan olacak.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yerel seçim stratejileri ve kampanya süreci ile ilgili yazılı açıklama yaptı. MHP seçmeninin hangi seçimlerde olursa olsun, adaydan çok partisinin politikalarına, tutarlılığına, duruşuna, kurumsal kimliğine oy verdiğini belirten Yalçın, "Şimdi buna bir de 'Cumhur İttifakı' faktörü eklenmiştir. Cumhur İttifakı'nın başarısındaki etkin MHP rolü, mensuplarımızın hafızasına kazınmıştır" dedi.Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinde yakaladığı rüzgarın, 31 Mart yerel seçimlerinde de devam edeceğini vurgulayan Yalçın, "Türk seçmeni, gerek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde, gerekse Milletvekili Genel Seçimleri'nde ittifakın başarısının yerel seçimlerde de tekrarını görmek isteyecektir. Alınacak sonuçlar aynen 24 Haziran'da olduğu gibi; sadece AK Parti veya MHP'nin başarısı olarak değil, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın performansı olarak kabul edilecektir" ifadesini kullandı.Yalçın, seçimde ekseriyetle adaydan önce parti ve ittifak tercihinin öne çıkacağını öngördüklerini dile getirerek şöyle devam etti: "Seçmenlerin tercihi, 'bizim partimizin adayı' olgusundan çok, 'bizim ittifakın adayı' şeklinde şekillenmesine katkıda bulunulmalıdır. Cumhur İttifakı'nın resmen ortak aday belirlemediği il ve ilçelerde bile adayın sadece yerel açıdan bir değer taşımasına, parti tabanında karşılığının bulunmasına değil; milli mutabakatın ürünü olan Cumhur İttifakı'nın ruhuna, gereklerine ve hepsinden önemlisi millî önceliklere uygun bir aday olup olmamasına da bakılacaktır. Denilebilir ki; 31 Mart Yerel Seçimleri klasik bir mahalli seçim olmasının ötesinde, milli mutabakat ruhunu sandığa yansıtan bir seçim olacaktır."Yerel seçimlerde, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çeken Semih Yalçın, "Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere önemli illerde ve genel olarak da yurt çapında 30 Mart 2014'te oluşan tablonun korunması hem yerelde istikrarın, hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamı açısından önem arz etmektedir. O tarihte millî öncelikleri ve istikrarı esas alan seçmen tercihinin, 31 Mart 2019'da da sürdürülebilmesi, demokratik bir değer taşımaktadır" dedi.Bahçeli ile Yıldırım görüşmesiYalçın açıklamasında, 27 Ocak İstanbul programı çerçevesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın bir araya geleceğini de kaydetti.