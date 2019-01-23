MSB’den “Sıfır Atık Projesi” özel filmi

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MilliSavunma Bakanlığınca (MSB), bakanlık ve bağlı birimlerde uygulanan "Sıfır Atık Projesi"ne özel tanıtım filmi hazırlandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Sıfır Atık Projesi'yle israfı önlüyor, atık miktarını azaltıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz." vurgusu yapıldı. Savunma faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin farkındalığıyla limanların donatıldığı modern sistem ve ekipmanla tespit edilen kirliliğe anında müdahale edildiği belirtilen paylaşımda, uçak yıkama faaliyeti sonucunda oluşan atık suların arıtma tesislerinden geçerek doğaya bırakıldığı ve mühimmat atıklarının geri dönüşümde kullanıldığı bilgisine de yer verildi. Paylaşımda, personele eğitim verildiği kaydedildi.