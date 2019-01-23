Mükerrer seçmen de sahte seçmen de yok

BUGÜN NELER OLDU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçmen kütüklerinde 'hayali seçmen', 'ölü seçmen' bulunduğu, 'Suriyelilere oy kullandırılacağı' iddiaları ve beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin durumuyla ilgili soruları yanıtladı. Güven, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, sisteme iki kere kayıt olmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Mükerrer seçmen olmadığı gibi sahte seçmen de yok, hayali seçmen de" dedi. Kamuoyunda son günlerde dile getirilen 'ölü, hayali seçmen' iddialarına yanıt veren Güven, seçimin başlangıç tarihinden önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 18 yaşını tamamlamış vatandaşların kayıtlarını aldıklarını, seçim sürecinin başlangıç tarihi yani 1 Ocak itibarıyla da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile ilişiği keserek, listeler üzerinde çalıştıklarını anlattı. Bu listelerden asker, hükümlüler, kısıtlı olanlar ve ölenlerin kayıtlarını düştüklerini belirten Güven, bu incelemenin ardından seçmen kütüklerini liste haline getirip askıya çıktıklarını söyledi. Başkan Güven, şöyle konuştu:Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, sisteme iki kere kayıt olması söz konusu değil. Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok. YSK olarak bu işte ciddi manada hassasiyet gösteriyoruz ve seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanmasını için elimizden geleni yapıyoruz, yasa da onu emrediyor. Hâkimlerimize bu konuda resen inceleme yetkisi de verdik. Seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6 bin kişi görünce, şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü. Seçmen listeleri askıya çıktıktan sonra 165 kişiyle ilgili ihbar geldi. 7 kişinin sağ olduğu, diğerlerinin öldüğü belirlendi. 7 kişi dışındaki vatandaşlar seçmen kütüğü listesinden düşüldü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişileri de diğer şartları yerindeyse, kısıtlı değilse, 18 yaşını doldurmuşsa, asker değilse seçmen olarak listeye yazarım. Onun dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz.Bu arada İzmir Valiliği, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Foça'da oy kullanıp daha sonra birliklerine ataması yapılan 633 uzman çavuşun ilgili birliklerine personel kaydının güncellendiğini, bir usulsüzlüğün söz konusu olmadığını bildirdi.