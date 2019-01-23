Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Seçime sayılı günler kala CHP'de Sarıgül depremi! Mustafa Sarıgül istifa etti!

Seçime sayılı günler kala 'de Sarıgül depremi! istifa etti!

Uzun yıllar belediye başkanlığı yaptığı Şişli'den aday gösterilmeyeceği konuşulan , 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Şişli'den adaylığını açıklayıp, 'den istifa ettiğini duyurdu

Giriş Tarihi: 23.1.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 12:23
Seçime sayılı günler kala CHP'de Sarıgül depremi! Mustafa Sarıgül istifa etti!

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Şişli'den adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

İstanbul Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yerel seçimlerde CHP'den 'Şişli Belediye Başkan aday adayı' olduğunu açıklamıştı.

Şişli'den belediye başkan adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Sarıgül'ün açıklaması:

Yerel seçim öncesi genel değerlendirmelerimi ve almış olduğum çok önemli bazı kararları sizinle paylaşmak; Şişli'de oturan yurttaşlarımı ve bütün Türkiye'yi bilgilendirmek isterim.

Yıllardır gece gündüz çalışmaktan yorulmayan ben, dört yıldır gece gündüz Şişli'de yerel seçimlere hazırlanan ben, seçimlere sadece ve sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum!

Mustafa Sarıgül CHP'den istifa mı edecek?

"YENİ ŞİŞLİ'Yİ SİZLERLE BİRLİKTE PAYLAŞACAĞIM"

Sarıgül dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kuştepe'den bütün Sevgi Merkezi'ndeki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yarın saat tam 12.30'da Sevgi Merkezi'ndeyiz. Yeni Şişli'yi, Şişli'nin geleceğini sizlerle birlikte paylaşacağım" demişti.

SARIGÜL NEDEN İSTENMİYOR?

Kulislerdeki iddiaya göre; Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül'ün Şişli'de yeniden hükümdarlık kurmasını istemiyor. Mustafa Sarıgül'ün CHP'de istenmemesinin asıl sebebiyse, partinin hiyerarşisini bozacak şekilde kendisine sadık kadrolar oluşturması...

CHP - Ä°yi Parti ittifakÄ± Ä°stanbul ve Ä°zmir'de krize girdi

CHP ve İYİ Parti ile oynayan aday!

İYİ Parti'de deprem! Toplu istifalar yolda

CHP-İP işbirliğine ilk tepki Balıkesir'den

Çanakkale’yi tutanakla bölüştüler

CHP'li Başkan bu soruya cevap veremedi! Borcunuz ne kadar?

İşte FETÖ imamının CHP saadeti

CHP'li belediyeden görülmemiş rezalet! Boş dairede 354 seçmen...

CHP İzmir’de kördüğüm

CHP’li belediye meclis üyesi partiden istifa etti

Vatandaşa ‘it’ diyen CHP’li Erdal Aksünger’e büyük tepki

Edirne Belediyesinde zimmet iddiası

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Seçime sayılı günler kala CHP'de Sarıgül depremi! Mustafa Sarıgül istifa etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN