Seçime sayılı günler kala CHP'de Sarıgül depremi! Mustafa Sarıgül istifa etti!

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Şişli'den adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

İstanbul Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yerel seçimlerde CHP'den 'Şişli Belediye Başkan aday adayı' olduğunu açıklamıştı.

Şişli'den belediye başkan adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Sarıgül'ün açıklaması:

Yerel seçim öncesi genel değerlendirmelerimi ve almış olduğum çok önemli bazı kararları sizinle paylaşmak; Şişli'de oturan yurttaşlarımı ve bütün Türkiye'yi bilgilendirmek isterim.

Yıllardır gece gündüz çalışmaktan yorulmayan ben, dört yıldır gece gündüz Şişli'de yerel seçimlere hazırlanan ben, seçimlere sadece ve sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum!

Mustafa Sarıgül CHP'den istifa mı edecek?

"YENİ ŞİŞLİ'Yİ SİZLERLE BİRLİKTE PAYLAŞACAĞIM"



Sarıgül dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kuştepe'den bütün Sevgi Merkezi'ndeki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yarın saat tam 12.30'da Sevgi Merkezi'ndeyiz. Yeni Şişli'yi, Şişli'nin geleceğini sizlerle birlikte paylaşacağım" demişti.

SARIGÜL NEDEN İSTENMİYOR?



Kulislerdeki iddiaya göre; Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül'ün Şişli'de yeniden hükümdarlık kurmasını istemiyor. Mustafa Sarıgül'ün CHP'de istenmemesinin asıl sebebiyse, partinin hiyerarşisini bozacak şekilde kendisine sadık kadrolar oluşturması...