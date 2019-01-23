Şeytan üçgeninde azılı 5 terörist aranıyor

PKK'nın 4 ay önce, sözde orta saha diye adlandırdığı Diyarbakır, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Batman, Bitlis, Muş kırsalını içine alan bölgeye sorumlu olarak gönderdiği, 4 milyon liralık kırmızı listede aranan Ali Piling kod adlı Şerif Yakut, geldiğinden beri eylem yapamaz pozisyonda kalınca, Kandil'deki örgüt yönetimi tarafından başarısızlıkla suçlandı. Bunun üzerine, bölgede bulunan ve yine kırmızı listede aranan sözde Diyarbakır bölge sorumlusu Hejar Çelik, sözde özel güç sorumlusu ve bombacı Porsipi kod adlı İshak Özçaktu ile 1,5 milyonluk Mavi listede aranan Dicle Görese Dağı Brusk alanı sorumlusu Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek ve kadın teröristlerden sorumlu Evin Amed kod adlı Yeter Bulut ile birlikte, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Diyarbakır kırsalı ile şehir merkezlerinde AK Parti seçim büroları ve AK Partili adaylara yönelik bombalı saldırı arayışına girdi.



YERLİ İHA DESTEĞİ

İstihbarat birimleri, telsiz konuşmalarından bu durumu tespit edince, 10 bin askerin katılımıyla, Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Bingöl'ün Genç İlçeleri arasında bulunan ve "Şeytan Üçgeni" diye adlandırılan bölgede, hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. JÖH timleri, 5 üst düzey teröristle birlikte Diyarbakır kırsalındaki yaklaşık 90 teröristi de etkisiz hale getirmek için, yer yer 3 metreyi bulan karda, bölgeyi karış karış tarıyor. Yerli İHA'ların da havadan destek verdiği operasyonda şu ana kadar örgütün mühimmat deposu olarak kullandığı 2 sığınak ile barınma ve tedavi maksatlı kullandığı 3 sığınak imha edildi. Patlayıcı yapımında kullanılan TNT, RDX ve nitratlı 2 ton gübre ele geçirildi. Yüksek rakımlı dağlık kesimlerde başlatılan operasyona arazi yapısını iyi bilen köy korucuları da öncülük ediyor.



KÖŞEYE SIKIŞTILAR

TSK'nın kararlı operasyonlarıyla inlerinden başlarını çıkaramayan, örgütsel faaliyette bulunamayan 5 terörist için yolun sonu geldi.

BUGÜN NELER OLDU