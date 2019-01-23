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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'ya telefon

Başkan Erdoğan, 'da yaşanan olaylarla ilgili Devlet Başkanı 'yu telefonla aradı ve desteklerini iletti. Maduro da yaptığı konuşmada Erdoğan'ın desteklerine değinerek 'ye selam gönderdi.

Giriş Tarihi: 24.1.2019 00:02 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 00:20
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Maduro'ya telefon

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini Devlet Başkanı ilan ederek Başkanlık yemini etmesinin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklaması Venezuela'yı karıştırdı.

ABD'nin skandal kararına ilişkin konuşan Maduro "ABD kukla bir hükümet kurmak için bir operasyon düzenliyor! Sadece halk kendi başkanını belirler. Vazgeçmiyorum" dedi..

TÜRKİYE'YE SELAM GÖNDERDİ
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve desteklerini ilettiğini açıkladı. Maduro, yaptığı konuşmada Türkiye'ye selam gönderdi.

Son dakika: Venezuela'dan ABD açıklaması

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Maduro'ya telefon
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